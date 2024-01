Durante a dieta, pode parecer difícil preparar refeições leves e saudáveis com legumes e vegetais. Porém, é totalmente possível fazer pratos gostosos e nutritivos com alimentos que ajudam a manter o bem-estar do corpo, basta utilizar a criatividade. E o melhor: você nem precisa de experiência na cozinha para isso. Para te ajudar nessa tarefa, selecionamos 3 receitas deliciosas e fáceis para você preparar em casa. Confira!