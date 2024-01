No dia 25 de janeiro, mesma data do aniversário da cidade de São Paulo, é celebrado entre os cristãos o ‘Dia de São Paulo’, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a sua vida. Conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo, ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo quatorze epístolas atribuídas a ele.