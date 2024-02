O Disney+ continua a cativar seus assinantes com uma lista emocionante de lançamentos programados para o próximo mês. Com uma combinação de conteúdo inédito e clássicos revisitados, a plataforma promete entretenimento diversificado para públicos de todas as idades. Por isso, separamos uma lista com filmes e séries para o mês de fevereiro. Confira!