O verão chegou e, com ele, as altas temperaturas. A estação reforça, nesse sentido, um alerta sobre os cuidados em torno da saúde íntima da mulher. O calor intenso e a umidade contribuem para que, neste período, ocorra a proliferação de doenças como candidíase, infecção provocada por fungos e bactérias. Segundo dados da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp), a infecção afeta 75% da população feminina, e os sintomas mais comuns são: coceiras, corrimento e vermelhidão na região vaginal.