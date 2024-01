Minas Gerais é um dos estados mais importantes na formação da história do Brasil. No século XVIII, foi a região mais rica do império português devido à sua abundante oferta em ouro, diamantes e minério de ferro. Mas, não apenas isso, essa riqueza material deixou marcas na cultura, arquitetura e arte que se tornaram, hoje, uma das maiores riquezas do Brasil e uma importante fonte para estudantes, pesquisadores e historiadores.