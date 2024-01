Nesta segunda-feira (08), começa uma nova edição do Big Brother Brasil. Mas, nas edições passadas, um dos signos que mais se destacou foi Capricórnio, garantindo entretenimento para o público e tornando os participantes memoráveis. Os nativos desse signo são caracterizados por sua abordagem realista. Determinados, disciplinados e organizados, estão sempre em busca do seu lugar no mundo.