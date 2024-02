A homeopatia é uma especialidade médica que consiste, basicamente, em ministrar aos doentes doses de remédios homeopáticos para evitar intoxicação e estimular reações orgânicas do corpo. Para isso, são utilizados remédios em gotas, glóbulos, pós, xaropes, comprimidos, cápsulas, géis, pomadas ou colírios que, independentemente da forma com que são apresentados, exigem atenção, como explica o farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard), exemplificando que as medicações homeopáticas podem ser misturadas com alopáticas.