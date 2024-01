Com a chegada do novo ano, a busca por estratégias simples e eficazes para perder peso e adotar um estilo de vida saudável está em alta. Priorizar alimentação balanceada, exercícios regulares e cuidados com o sono é fundamental nessa jornada. Além das dicas convencionais, a médica Lorena Balestra compartilha sugestões fáceis para acrescentar na sua rotina de 2024. Confira!