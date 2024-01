A prática da meditação remonta há milênios e tem suas raízes em diversas tradições espirituais e filosóficas antigas. Originando-se em culturas como a hindu, budista e taoísta, ela inicialmente era uma ferramenta para alcançar a compreensão mais profunda da existência e a conexão com o divino. No entanto, ao longo do tempo, essa prática milenar se expandiu e transcendeu fronteiras culturais, encontrando lugar em várias tradições religiosas e seculares.