Jerusalém, a cidade sagrada, é um local de profunda importância histórica e religiosa, sendo um dos destinos mais emblemáticos do mundo. Localizada no coração de Israel, é uma metrópole que se desdobra em camadas de história que remontam a milênios. A cidade é reverenciada por três das principais religiões do mundo: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islã.