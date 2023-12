A Capadócia é uma região verdadeiramente única no coração da Turquia com um cenário rico e totalmente instagramável. O que torna o local tão especial são suas formações geológicas únicas, com cones de lava esculpidos pelo tempo, conhecidos como “chaminés de fadas”, que pontilham o cenário. Estas formações naturais surpreendentes parecem saídas de um conto de fadas e fazem da Capadócia um dos melhores destinos do Oriente Médio.