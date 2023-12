Dezembro, como um portal do tempo, desencadeia uma onda de nostalgia que transcende as páginas do calendário, transportando-nos instantaneamente para memórias vivas e afetuosas. Seja pelas férias escolares, Natal ou só os muitos panetones, o mês é único e, com ele, vêm emoções muitas vezes guardadas por muito mais do que doze meses. Mas, afinal, o que significam para o nosso cérebro essas muitas lembranças neste período?