A astróloga Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, conhecida por realizar previsões nas redes sociais, participou do programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (6). Ela se prepara para vir a Porto Alegre com a palestra Acorda pra Vida no domingo (10), que será realizada às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685).