Nas tardes pálidas em que o céu desaguava sobre os telhados do bairro, eu sabia que minha avó faria a pergunta: “Quem quer bolinho de chuva?”. Num instante, a casa vibrava com o coro de três crianças: “Eeeu”. Bastava a cozinha se perfumar com o aroma da canela polvilhada sobre as bolinhas coradas para que eu e meus irmãos tivéssemos a certeza de que vivíamos num ninho quente e macio. Ah, quanta saudade cabe nessa cena!