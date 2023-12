Cerca de 35 mil corredores de várias partes do mundo, amadores e profissionais, vão se encontrar no dia 31 de dezembro em São Paulo para a 98ª edição da São Silvestre. A principal prova de rua da América Latina tem um percurso de 15 quilômetros e requer preparo físico. Os cuidados, no entanto, não se limitam aos meses que antecedem a competição. Depois da corrida é fundamental adotar estratégias que garantam a hidratação adequada e a reposição de nutrientes.