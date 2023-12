O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro. A data foi criada em 1992 pela ONU (Organização das Nações Unidas) e tem por objetivo promover a reflexão sobre a necessidade de acessibilidade e inclusão social para todas as pessoas, principalmente para termos consciência e mudança atitudinal com relação ao reconhecimento da singularidade de todos os sujeitos.