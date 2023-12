As Ilhas Maurício, situadas no Oceano Índico, são um verdadeiro paraíso tropical com águas cristalinas que convidam a desfrutar das praias da região. Com um clima tropical durante todo o ano, o arquipélago é um destino popular para aqueles em busca de férias exóticas. As ilhas são conhecidas por sua diversidade cultural, resultado da influência de várias culturas, incluindo a indiana, africana, francesa e chinesa, que moldaram sua identidade.