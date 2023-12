“Lydia não está bem. O médico chamou a família para que se despedisse dela.” Foi com essa frase que mamãe me contou que a irmã mais velha dela estava partindo. Minha mãe é a quinta filha de uma família de seis. Até este dia havia apenas ela e Lydia. “Quer conversar sobre isso, mãe?”. “Não”, dito de forma seca e com intensidade. Mamãe nunca gostou de falar sobre sentimentos. Qualquer um.