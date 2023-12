Cidades charmosas, muito glamour e vistas de tirar o fôlego de qualquer turista. A Côte d’Azur, conhecida também como Riviera Francesa, tem a fama de ser um dos trechos mais exclusivos e luxuosos do litoral europeu desde o final do século XIX. O destino sempre atraiu visitantes ilustres, como Renoir e Picasso, além, claro, de estrelas do cinema.