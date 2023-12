As ilhas gregas, um verdadeiro paraíso no Mar Egeu, são um dos destinos mais deslumbrantes e singulares do mundo. Com mais de 6.000 ilhas e ilhotas, a Grécia oferece uma riqueza de experiências para os viajantes que buscam um refúgio único. Cada ilha possui sua própria personalidade, história e beleza singular, tornando a exploração das ilhas gregas uma jornada inesquecível.