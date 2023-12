Marrakesh, a capital do turismo no Marrocos, é uma parada obrigatória em qualquer roteiro pelo país. Criada no século 11, esta cidade imperial cativa visitantes do mundo inteiro, e não é difícil entender o motivo. O coração pulsante de Marrakesh é sua Medina amuralhada, que envolve todo o centro da cidade. Um labirinto encantador onde a vivacidade local se revela em sua plenitude.