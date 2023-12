A partir de 2 de dezembro, São Paulo sedia o Primavera Sound, festival de música com artistas como The Killers, Pet Shop Boys, The Cure, Bad Religion e Carly Rae Jepsen, no autódromo de Interlagos. Com a perspectiva de temperaturas de até 33ºC durante os shows e desafios como exposição solar, fadiga, sede e fome, é importante garantir alguns cuidados com o corpo.