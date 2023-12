Comemorar a chegada do Ano-Novo com família e amigos pode ficar ainda mais especial com bons drinks. Fáceis de preparar, essas bebidas são deliciosas e muito bonitas – algo que vai agradar os olhos e o paladar dos seus convidados. A seguir, confira algumas receitas sugeridas pelo mixologista Gui Jaroschy e pelo head bartender Denis Giuliani, do IRENE BAR – Hotel Savoy da rede Rocco Forte Hotels.