O Natal é uma data especial que transcende as fronteiras culturais e religiosas, pois vai além do simbolismo religioso que o envolve. É um momento que inspira bons sentimentos e solidariedade. O espírito natalino é capaz de unir as pessoas em torno de valores como amor, generosidade, compaixão e gratidão. É uma época em que nos lembramos da importância da família, da amizade e do compartilhamento, não apenas de presentes materiais, mas também de afeto e atenção.