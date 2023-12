As férias de verão estão chegando e, com elas, um momento de repouso, relaxamento e lazer com a família. Apesar do período de descanso, é importante não abandonar completamente a rotina de exercícios. De acordo com Josi Araújo, fisioterapeuta e professora de Pure Pilates, integrar o pilates neste período pode ser uma maneira eficaz de manter-se ativo, promovendo não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio mental.