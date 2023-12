Durante as festas de fim de ano, é quase impossível resistir às tradicionais comidas da época. Isso porque elas são uma das principais atrações da festividade. Por isso, após esse período, é comum as pessoas reclamarem que ganharam peso. Segundo um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, os quilos adquiridos nessa fase podem afetar a balança ao longo de toda a vida.