Os cuidados com a saúde e bem-estar dos animais de estimação são constantes. Para muitos tutores, a preocupação é ainda maior quando percebem que o animalzinho não está bem. Um dos problemas silenciosos e muito comuns são as doenças renais. De acordo com especialistas, um em cada três gatos e um a cada dez cachorros podem desenvolver algum problema renal ao longo da vida.