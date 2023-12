O cinema está recheado de documentários que exploram as complexidades dos desastres ambientais que assolam nosso planeta. Assim, o audiovisual tem sido uma poderosa ferramenta para conscientizar e educar sobre as consequências devastadoras desses eventos. Pensando nisso, reunimos 5 documentários que trazem reflexões sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Confira!