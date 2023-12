Com o fim de ano, chega o planejamento para as celebrações em família que, apesar de muitos esquecerem, deve incluir os cachorros. Isso porque, nesta época, os pets costumam ficar mais assustados com o aumento de circulação de pessoas em casa, música alta e barulho dos fogos de artifício. Assim, isso tudo requer mais atenção dos tutores.