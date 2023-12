O sul da Bahia é uma região atrativa para quem quer curtir as belezas naturais das praias de Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Trancoso, Caraíva e Corumbau. A animação também faz parte do lazer e pode acontecer na beira da praia. A diversão noturna em restaurantes com bebidas e comidas típicas, ao som de música ao vivo, é mais um motivo para experimentar o sabor e a alegria do estado.