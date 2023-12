A ceia de Natal está chegando. Por isso, criar um cardápio que agrade a todos os paladares é fundamental. Para isso, as receitas veganas são uma excelente opção. Saborosas, fáceis de fazer e sem ingredientes de origem animal, elas deixam as comemorações ainda mais especiais. Por isso, separamos 4 receitas de sobremesas veganas para você preparar e deixar os seus convidados com água na boca. Confira!