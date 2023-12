O glúten é um tipo de proteína presente na composição de farinhas e cereais, como a farinha de trigo. Esses ingredientes são utilizados em boa parte das receitas, no entanto, isso não significa que não podem ser substituídos. Pessoas com doença celíaca ou que desejam substituir a farinha de trigo por outro ingrediente, podem fazer isso de maneira saudável e saborosa. Claro, sempre com a orientação de um especialista.