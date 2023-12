A temporada de Natal é um momento que nos inspira a compartilhar momentos especiais ao redor da mesa, saboreando pratos que aquecem o coração com quem gostamos. Entre as opções gastronômicas, as massas desempenham um papel significativo, oferecendo conforto e sabor inigualável a todos. Nesse sentido, trazemos quatro receitas com massas para você experimentar fazer em casa e surpreender seus convidados. Confira!