Em meio a um mundo marcado pelo excesso de informações, competitividade e pressões diárias, buscamos também o equilíbrio. Segundo Jonas Masetti, acharya e fundador do Vishva Vidya, organização de cultura védica no Brasil, meditar ajuda a garantir o bem-estar de maneira geral e a ter produtividade no ambiente de trabalho. “É um modo de valorizar a busca do equilíbrio interior independentemente do mundo externo”, diz.