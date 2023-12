À medida que nos preparamos para dar as boas-vindas ao Ano-Novo, explorar novos sabores e criar momentos memoráveis à mesa torna-se especial. Neste espírito festivo, é interessante oferecer aos amigos e familiares opções irresistíveis para celebrar o novo ano. Pensando nisso, reunimos 3 sobremesas com uva, símbolo de paz e prosperidade para você começar 2024 com pé direito.