A culinária paraense é uma fascinante fusão de sabores que reflete a diversidade cultural e geográfica do Pará, no norte do Brasil. Com influências indígenas, africanas e portuguesas, essa cozinha é repleta de pratos únicos e ingredientes regionais que proporcionam uma experiência gastronômica memorável. Pensando nisso, reunimos 3 receitas do Pará fáceis de fazer para você testar em casa. Confira!