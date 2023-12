Alguns livros possuem o poder de transcender as fronteiras do tempo, transformando-se em verdadeiros tesouros atemporais. Essas obras especiais não se limitam a simples narrativas; elas cativam os leitores pela força das mensagens transmitidas a cada linha. Por isso, Tordesilhas Fabulous Classics, novo selo do Grupo Editorial Alta Books, resgata essas tramas imortais com novas edições, que possuem projeto gráfico único, ilustrações e conteúdos exclusivos para uma imersão completa.