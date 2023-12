Segundo dados deste ano da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo médio anual de álcool é de 6,4 litros por pessoa. O Brasil apresenta um número acima da média internacional, com consumo de 8 litros por pessoa a cada ano. Ainda segundo estimativas, a época de fim de ano e as comemorações podem elevar essa média de consumo. O alerta do farmacêutico homeopata Jamar Tejada é referente à interação das bebidas alcoólicas com variados tipos de medicamentos.