No calor, a piscina pode ser uma excelente forma de se refrescar tanto para os tutores quanto para os cachorros, oferecendo também um momento de diversão a ambos. No entanto, é crucial ter consciência de que essa atividade demanda cuidados especiais que visam assegurar a segurança e o bem-estar do animal. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para tornar esse momento mais seguro para o seu cão!