A Riviera Maia tem mais de 120 km de extensão, e suas águas cristalinas com tons azul-turquesa, praias de areia branca, cenotes, majestosos sítios arqueológicos, parques naturais e temáticos fazem desse exuberante e maravilhoso destino turístico internacional localizado no México um dos locais mais desejados para as férias pelos brasileiros.