O verão é uma estação sinônimo de momentos de lazer à beira da piscina, dias ensolarados na praia, saborear sorvetes refrescantes e aproveitar o calor do sol. No entanto, nem tudo é diversão e relaxamento nesta época do ano. Um aspecto preocupante são os problemas vasculares, que tendem a ser mais comuns devido às características climáticas deste período.