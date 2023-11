Durante o verão, academias, praças e centros esportivos costumam ficar mais cheios do que o normal. Isso porque as pessoas estão mais focadas no chamado “projeto verão”, termo utilizado para descrever o período em que elas se dedicam a intensificar suas rotinas de exercícios físicos e adotar hábitos mais saudáveis de alimentação, com o objetivo de preparar o corpo para a chegada do verão.