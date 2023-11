O ciclismo, além de ser uma atividade prazerosa, revela-se como uma opção de exercício físico acessível e benéfico para pessoas de todas as idades. Com benefícios que vão desde a melhoria da saúde cardiovascular até o estímulo do bem-estar mental, pedalar se destaca como uma prática inclusiva, capaz de se adaptar aos diferentes níveis de condicionamento físico.