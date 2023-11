Segundo o astrólogo e tarólogo Victor Valentim, as cartas do tarot revelam que dezembro traz consigo uma energia propícia para oportunidades de crescimento e expansão nos negócios. No âmbito dos relacionamentos, a perspectiva é de tranquilidade e serenidade, oferecendo um ambiente ótimo para o desenvolvimento das conexões afetivas. No entanto, é importante agir com cautela neste mês, especialmente em relação a términos e brigas. A energia estará muito intensa; por isso, a dica é: mantenha a calma.