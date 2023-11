Como muitos adolescentes dos anos 1980, o jovem Sânzio Brandão tinha o sonho de tocar violão e guitarra. Uma lesão de nascença no braço esquerdo, porém, reduziu a mobilidade do membro e o separava do objetivo de se tornar um rockstar. Cansou de ouvir que era melhor desistir e tentar outro instrumento, já que também lhe faltava ritmo.