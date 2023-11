Paris, a cidade da luz, é um dos destinos mais icônicos do mundo, reverenciada por sua beleza, história e rica cultura. Localizada nas margens do rio Sena, a capital francesa encanta visitantes com sua arquitetura espetacular, que mistura o antigo com o contemporâneo de maneira deslumbrante. Os emblemáticos pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Arco do Triunfo, proporcionam uma experiência inesquecível.