Em meio a uma estética de iluminação e arte que remete aos movimentos do cinema do século passado, Aki Kaurismaki quebra a ilusão da história de romance com fatos do mundo real dos dias de hoje, desencontros e a falta de vontade de mudar pelo outro. Longa-metragem de 2023, a obra mais recente do finlandês Kaurismäki foi vencedora em Cannes pelo Prêmio do Júri e pelo FIPRESCI deste ano.