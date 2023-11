O Rato é o primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Sagitário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento é a Água, as pedras são safira e turquesa, a flor é a orquídea, os metais são o zinco e o estanho, a erva é a camomila, o aroma é jasmim, as cores são púrpura e violeta e o número da sorte é o 3.