Sempre achei que os sentimentos andassem em pares. Feito queijo com goiabada. Só que nos últimos tempos a vida tem se mostrado estranha. E feito bagunça na minha teoria de pares perfeitos. É que tenho vivenciado a alegria e a dor. O amor e a tristeza. No princípio, achei loucura. Ninguém nos ensina que sentimentos diversos podem conviver com desenvoltura.