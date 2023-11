Trauma, em grego, significa ferida. Experiências que, de tão doloridas ou avassaladoras, se entranham no sistema nervoso autônomo. E, uma vez incrustadas na mente e no corpo, afetam a maneira como nos enxergamos, bem como o mundo, a vida, as nossas relações. Passamos a ver as coisas através de uma lente estilhaçada. Pode imaginar o grau de distorção das imagens e quão penoso é encará-las?